F1, GP Australia 2024: programma, date, orari e diretta tv

La Formula 1 vola in Australia tra due settimane per il terzo appuntamento stagionale. Sulla pista di Melbourne, andrà in scena il primo weekend tradizionale dell’anno, con il Gran Premio previsto per la giornata di domenica. In Italia sarà necessario puntare la sveglia anche nel fine settimana, per seguire tutte le sessioni. La prima sessione di prove libere è in programma per le 02:30 del mattino di venerdì 22 marzo, mentre le prove libere 2 andranno in onda alle 06:00. Sabato 23 marzo si torna in pista alle 02:30 per la terza sessione di prove libere, prima delle qualifiche in programma per le 6:00. Domenica 24 marzo si correrà poi la gara, al via alle 6:00 italiane. Tutte le sessioni saranno disponibili in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go, oltre che disponibili su NOW. In alternativa, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale del weekend.