MotoGP GP Portogallo 2024, Bagnaia dopo la Sprint: “Ho fatto un errore di valutazione”

“Stavo gestendo tutto bene, era una gara molto simile a quella del Qatar in termini di feeling e gestione ma non ho fatto i conti con la benzina che stava scendendo. Mi si è alleggerita il dietro e la moto non mi si è messa a bandiera. Ho cercato di evitare di buttarla per terra, ho perso le posizioni e poi ho cercato di finire la gara”. Così a Sky Sport Pecco Bagnaia spiega l’errore che lo ha portato al quarto posto nella Sprint Race in Portogallo. “Ho fatto un errore di valutazione, frenando sempre allo stesso modo, ma dietro mi si stava alleggerendo sempre di piu. Il dietro è più ballerino del solito. La gara di domani sarà diversa, con una gomma che mi piace di più. Questi problemi non verranno fuori, purtroppo sono cose che capitano. Ho fatto un buon step con il feeling finalmente siamo veloci e solidi anche con la sprint. Ma ho sempre il dietro ballerino e devo trovare un rimedio”, ha aggiunto. Bagnaia ha poi spiegato la sua strategia post-errore: “Ci avrei potuto provare ma non era il caso, sei punti sono fondamentali e poi prendere un certo ritmo dopo non è facile. Era importante finire la gara, Martin è arrivato terzo e siamo ancora primi in classifica. Era importante non perdere troppo punti”