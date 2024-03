Miami Open 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 23 marzo con Jannik Sinner

Il programma e gli orari di sabato 23 marzo per quanto riguarda il torneo combined di Miami. Dopo che nella giornata di venerdì non si è praticamente quasi mai giocato a causa della pioggia, in Florida si prova a recuperare sabato con tantissimi match in programma e numerosi italiani protagonisti. Occhi puntati soprattutto sul derby tra Vavassori e Sinner sul campo principale. Ecco tutte le partite in programma.

PROGRAMMA SABATO 23 MARZO

STADIUM

Ore 16:00 – (Q) Seyboth Wild vs (12) Fritz

Non prima delle 17:00 – (Q) Vavassori vs (2) Sinner

Non prima delle 18:00 – Osaka vs (15) Svitolina

a seguire – (1) Swiatek vs Giorgi

Non prima delle 00:00 – (1) Alcaraz vs Carballes Baena

Non prima dell’01:30 – (32) Kalinina vs (2) Sabalenka

GRANDSTAND

Ore 16:00 – Zhu vs (5) Pegula

Non prima delle ore 17:00 – Shapovalov vs (10) Tsitsipas

a seguire – Fucsovics vs (3) Medvedev

a seguire – Shevchenko vs (8) Hurkacz

a seguire – (4) Zverev vs Auger-Aliassime

Non prima delle 00:00 – (Q) Townsend vs (4) Rybakina

COURT BUTCH BUCHHOLZ

Ore 16:00 – (31) Fernandez vs (Q) Arango

Non prima delle ore 17:00 – Murray vs (29) Etcheverry

a seguire – Avanesyan vs (6) Jabeur

a seguire – (24) Boulter vs (11) Haddad Maia

a seguire – (WC) Landaluce vs (16) Shelton

COURT 1

Ore 16:00 – O’Connell vs (21) Tiafoe

Non prima delle ore 17:00 – Stephens vs (19) Cirstea

a seguire – (7) Ruud vs Van Assche

a seguire – Evans vs (31) Eubanks

a seguire – Monfils vs (33) Thompson

COURT 7

Ore 16:00 – (13) Paul vs (WC) Damm

Non prima delle ore 17:00 – (10) Kasatkina vs (Q) Liu

a seguire – (7) Zheng vs (27) Azarenka

a seguire – Wang vs (17) Keys

a seguire – Putintseva vs (LL) Minnen

COURT 5

Ore 16:00 – (25) Griekspoor vs Michelsen

Non prima delle ore 17:00 – (17) Bublik vs Arnaldi

a seguire – (28) Korda vs Bautista Agut

a seguire – (23) Musetti vs Safiullin

a seguire – (11) Dimitrov vs Tabilo

COURT 2

Ore 16:00 – (22) Jarry vs Draper

Non prima delle ore 17:00 – (23) Garcia vs Tomova

a seguire – (8) Sakkari vs (28) Yastremska

a seguire – (22) Kalinskaya vs (9) Ostapenko

a seguire – Djere vs (15) Khachanov

COURT 3

Ore 17:00 – (12) Paolini vs (Q) Volynets

a seguire – (30) Potapova vs Collins

a seguire – (Q) Timofeeva vs (26) Noskova

COURT 6

Ore 16:00 – Koepfer vs (18) Baez

a seguire – (WC) Shang vs Davidovich Fokina

a seguire – (30) Norrie vs Cobolli

a seguire – (20) Cerundolo vs Ofner

a seguire – Hanfmann vs (19) Mannarino