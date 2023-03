F1 GP Australia 2023, prove libere venerdì: canale, orario, diretta tv e streaming

Terzo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 e si viaggia – e che viaggio – alla volta di Melbourne per il GP di Australia sul circuito di Albert Park: il programma inizia come al solito con le prove libere del venerdì, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Ferrari delusa, Red Bull già protagonista di due doppiette, con inversione dei piloti. Fuso orario di undici ore addirittura, quindi gli orari sono molto particolari e poco accessibili. Si parte venerdì con le prove libere, le de sessioni di free practice saranno trasmesse in diretta tv venerdì 31 marzo su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con streaming su Sky Go: alle ore 03.30 le prove libere 1, alle ore 07 le prove libere 2. Non sarà prevista una diretta o una differita in chiaro, Sportface.it vi terrà comunque compagnia come al solito con la diretta testuale. Di seguito il riepilogo.

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

PROGRAMMA GARA DOMENICA

Venerdì 31 marzo 2023

ore o3:30-04:30 Prove Libere 1

ore 07:00-08:00 Prove Libere 2