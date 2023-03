Rybakina-Pegula stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023

Elena Rybakina se la vedrà contro Jessica Pegula nella prima semifinale femminile del WTA 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Indomabile la russa naturalizzata kazaka, che quest’anno è arrivata in finale agli Australian Open e ha da poco alzato al cielo il trofeo ad Indian Wells. La numero sette del ranking mondiale è reduce dai quarti di finale contro la nostra Martina Trevisan, uscita sconfitta in due set. Adesso il faccia a faccia con la padrona di casa. Quest’ultima è avanti per 2-0 negli scontri diretti (entrambi andati in scena lo scorso anno sul veloce).

La statunitense, numero tre del mondo, sembra avere tutte le carte in regola per provare ad interrompere il magico momento dell’avversaria. A partire leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers, tuttavia, sarà proprio Rybakina. Dall’altro lato la rumena Sorana, giustiziera della numero due del mondo Aryna Sabalenka, è in attesa di conoscere la propria avversaria nel penultimo atto a causa della pioggia caduta sulla località della Florida. Questa sarà una tra la veterana ceca Petra Kvitova oppure la russa Ekaterina Alexandrova.

Rybakina e Pegula scenderanno in campo nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 marzo. Le due giocatrici sono pianificate come quarto ed ultimo match di giornata sullo Stadium con inizio fissato non prima delle ore 02:30 italiane (le 20:30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la semifinale tra Rybakina e Pegula garantendo news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del match.