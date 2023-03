F1 GP Australia 2023, prove libere 3 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere 3 del GP di Australia di F1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Appuntamento a Melbourne sul circuito di Albert Park in notturna con le FP3, l’ultima occasione per le vetture e i piloti di andare a testare il passo gara e il tempo da qualifica prima delle qualifiche che si disputeranno poi alle ore 07. Alle ore 03.30, dunque, ecco le prove libere 3, visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, non è disponibile una differita o una replica in chiaro. Di seguito vi proponiamo il riepilogo.

Sabato 1 aprile 2023

ore 03.30 Prove libere 3 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1