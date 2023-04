LIVE – Anthony Joshua-Jermaine Franklin, pesi massimi boxe (DIRETTA)

di Alessio Vinciguerra 11

Anthony Joshua torna sul ring e sfida Jermaine Franklin. La scalata di AJ, reduce dalle due sconfitte contro Usyk, riparte dal 29enne americano a Londra. Un avversario abbordabile e una vittoria che sembra facilmente alla portata per Joshua che vuole ritrovare autostima, sorriso e anche un bel carico di ambizioni. L’universo dei pesi massimi è ricchissimo e Joshua sente di poterne fare ancora parte ai massimi livelli. Usyk e Fury non si sono ancora accordati, Wilder è un avversario prestigioso, Ruiz sogna un giorno un terzo capitolo. Insomma, di sfide non mancheranno. Prima però Joshua deve battere Franklin. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale nei dodici round.

DOVE VEDERE IL MATCH