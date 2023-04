F1 GP Australia 2023, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara di F1 del Gran Premio di Australia 2023 sulla pista di Melbourne sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Terza gara della stagione che prenderà il via sulla pista di Albert Park, ecco che sarà gran bagarre al mattino, visto che in Italia saranno appena le ore 07 di domenica 2 aprile. Dalla pole position partirà Max Verstappen, indietro le due Ferrari. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con lo streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now. Visibile anche la replica in chiaro su TV8 alle ore 15. Su Sportface come di consueto vi terremo informati con la diretta scritta. Di seguito ecco il riepilogo, GP Australia gara oggi tv.

Domenica 2 aprile 2023

ore 07 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 15)