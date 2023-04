Liga Portugal 2022/2023: quinta vittoria in fila per lo Sporting, Juventus avvisata

Lo Sporting Lisbona batte 3-0 il fanalino di coda Santa Clara nel match valido per la 26ª giornata di Liga Portugal 2022/2023. Match a senso unico che la squadra di Ruben Amorim sblocca dopo 14 minuti con Paulinho e mette in ghiaccio al 22′ con il giovane Trincao. Edwards chiude i conti al 52′ per il 3-0 finale. Sporting che consolida la quarta posizione in campionato salendo a 53 punti a -3 da Braga e a -5 dal Porto. Quinta vittoria in fila in campionato per i bianco verdi, e settima nelle ultime otto, che mandano un chiaro messaggio alla Juventus in vista della sfida nei quarti di finale di Europa League. L’andata si giocherà il 13 aprile alle 21 allo Juventus Stadium di Torino, il ritorno andrà in scena una settimana sempre alle 21 in casa dello Sporting.