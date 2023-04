Boxe, Anthony Joshua riparte da un successo contro Franklin e lancia la sfida a Tyson Fury

Rientro vincente per Anthony Joshua, che a distanza di quasi otto mesi dall’ultima sconfitta contro Oleksandr Usyk torna sul ring e sconfigge ai punti nettamente Jermaine Franklin. Una contesa ben gestita da parte del pugile britannico, sempre in controllo sin dalle prime fasi contro un avversario che ha comunque tenuto bene il ranking, dimostrandosi all’altezza della situazione. Di certo non l’Anthony Joshua dei tempi migliori, ma questa sera era fondamentale uscire dal ring con un successo che potesse restituirgli il sorriso e la fiducia dopo gli ultimi anni piuttosto complicati a livello di risultati e prestazioni.

Un match che nascondeva insidie, perché se da un lato Joshua partiva ovviamente con tutti i favori del pronostico, dall’altro aveva anche un’enorme pressione sulle spalle. Non poteva permettersi un’altra sconfitta dopo le due consecutive contro Usyk e aver perso tutte le cinture, lo sapeva lui e ne era consapevole anche l’intera O2 Arena di Londra, in cui la tensione si percepiva notevolmente sia prima che durante le prime riprese dell’incontro. E l’avversario, per quanto inferiore, arrivava a questo match con un record di assoluto rispetto e una prestazione più che decente nella sua unica sconfitta contro Dillian Whyte.

La posta in gioco era alta e il 33enne ex medaglia d’oro olimpica pur lontano dalla perfezione non ha deluso. Bisognava rilanciarsi e lo ha fatto. Un primo step era necessario ed è stato messo a segno, ora vedremo il futuro cosa ha in serbo per AJ in quella che potrebbe anche essere la sua ultima rincorsa verso l’elité mondiale dei massimi. Si arriverà finalmente allo scontro con Tyson Fury? “Sarei onorato di affrontarlo, ed è quello che i fans vogliono. Ora sta a lui”, ha dichiarato ai microfoni nell’intervista post-match. O magari i due entourage non troveranno mai l’accordo e sarà Deontay Wilder (difficile) il prescelto o avremo un secondo rematch contro Usyk. Lo scopriremo solo nei prossimi mesi, ora è il momento per Joshua di tornare in Texas ad allenarsi con Derrick James per dare un senso a questa difficile scalata.