F1 GP Abu Dhabi 2023, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP di Abu Dhabi 2023 a Yas Marina di F1 saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della ventiduesima e ultima caccia alla pole della stagione sul circuito emiratino. Si parte ore 11.30 con le prove libere 3, poi ecco le qualifiche attesissime alle ore 15 di sabato 25 novembre. Chi otterrà la pole position? Le terze libere e le qualifiche saranno visibili Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go e NOW, su TV8 la differita in chiaro delle qualifiche sul canale 8 del telecomando con la replica fissata alle ore 18.30. Sportface, infine, vi informerà con la la diretta testuale delle qualifiche. Ecco allora di seguito il nostro riepilogo.

Sabato 25 novembre 2023

ore 11.30 Prove libere 3 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 15.00 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita anche in chiaro su TV8 alle ore 18.30)