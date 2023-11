Sport in tv oggi venerdì 24 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 24 novembre 2023. Occhi puntati su Malaga, dove Finlandia e Australia si sfideranno in semifinale. Ad Aberdeen vanno avanti anche gli Europei di curling. Grande attesa poi per i motori con il venerdì di libere. Dal decisivo week end di Valencia in MotoGP, fino all’appuntamento di Abu Dhabi in F1. Alle 20:30 spazio al match di Eurolega di basket tra Stella Rossa e Milano. Anche il calcio italiano torna dopo la sosta nazionali. Occhi puntati su Sampdoria-Spezia.