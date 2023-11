F1 GP Abu Dhabi 2023, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2023 sul circuito di Yas Marina di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni di free practice del ventiduesimo e ultimo appuntamento stagionale del Mondiale. La stagione si chiude come di consueto da queste parti e le vetture sono attese in pista per FP1 e FP2.

Le prove libere 1 si terranno alle ore 10.30 di venerdì 24 novembre, poi ecco le prove libere 2 alle ore 14. Per entrambe le sessioni la diretta tv sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, invece non è invece prevista diretta o differita in chiaro. Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con la diretta testuale della prima e della seconda sessione, per non farvi perdere nulla di quanto accade in pista. Ecco di seguito il riepilogo.

Venerdì 24 novembre 2023

ore 10.30-11.30 Prove libere 1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

ore 14.00-15.00 Prove libere 2 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno