Inghilterra, associa Netanyahu a Hitler: si dimette membro della FA inglese

Sono arrivate le dimissioni da parte del membro della Football Association inglese che in un post aveva affermato che “Adolf Hitler sarebbe fiero di Benjamin Netanhahu”. Wasim Haq era stato subito sospeso dal suo incarico nel Consiglio della federcalcio d’Oltremanica per antisemitismo dopo il post, poi cancellato, della scorsa settimana su X. “Le dimissioni sono la cosa migliore per me e per la federazione”, ha spiegato in un post.

“Gli ultimi avvenimenti mi hanno svuotato di energie”, ha scritto Haq nella lettera di dimissioni alla presidente dell’Fa Council, Debbie Hewitt, “avendo lavorato a stretto contatto e avendo creato preziose amicizie con tante persone ebree, la cosa più dolorosa è che questi colleghi e amici possano non perdonarmi del dolore che ho involontariamente causato. Mi assumo la piena responsabilità e ribadisco le mise scuse a loro e a chiunque si sia sentito offeso”. Un portavoce della federazione ha spiegato che le dimissioni sono state accettate.