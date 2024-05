F1, gara GP Miami replica in chiaro: orari, programma e come seguirla

La Formula 1 vola negli Stati Uniti per disputare il Gran Premio di Miami, sesta tappa del campionato 2024. Il circuito cittadino degli States è palcoscenico del secondo appuntamento sprint della stagione. Il format, che prevede una breve gara nella giornata del sabato, è proposto dal Circus da ormai due anni e ha visto il suo debutto stagionale nell’ultimo appuntamento, quello in terra cinese. La gara sprint farà la sua apparizione in calendario per sei volte nel corso dell’anno e la programmazione straordinaria prevede una sola sessione di prove libere, due qualifiche e due gare. La sessione più importante del fine settimana rimane il Gran Premio domenicale, in programma alle 22:00 italiane. La diretta dell’evento sarà accessibile agli abbonati Sky, mentre poche ore più tardi verrà mostrata la replica in chiaro. Il canale di TV8 ha infatti inserito la gara nel proprio palinsesto, a partire dalle 23.30. Per seguire la corsa in live, Sportface.it vi offre una diretta testuale con tutti gli aggiornamenti giro dopo giro.

VAI ALLA DIRETTA TESTUALE

COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA