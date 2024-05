LIVE – F1, GP Miami: la gara in DIRETTA

Il circuito cittadino di Miami ospita per la terza volta un Gran Premio di Formula 1. Il Circus lascia l’Asia a favore dell’America, con gli States che quest’anno ospiteranno altri due appuntamenti – ad Austin e a Las Vegas – nei prossimi mesi. Piloti e team, sul tracciato di Miami, hanno vissuto il secondo weekend sprint dell’anno, con il format che ha debuttato a Shanghai per la prima volta in questa stagione. L’azione in pista è stata molta venerdì e sabato, con più sessioni nel corso dello stesso giorno. Nella giornata di venerdì sono infatti andate in scena le qualifiche sprint, mentre sabato ha visto protagoniste la gara sprint e la sessione di qualifiche tradizionale. La giornata di domenica 5 maggio è invece riservata unicamente al Gran Premio. I semafori si spegneranno alle 22:00 italiane, con i piloti più veloci del mondo pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria americana. Chi vedrà la bandiera a scacchi per primo? Scopriamolo insieme!

