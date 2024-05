A che ora è il Gran Premio di Miami? Dove vederlo in tv e in replica: ecco tutto quello che c’è da sapere

L’attesa sta per finire, la Formula 1 sta per tornare protagonista. E lo farà a Miami dove nel week-end andrà in scena il sesto appuntamento della lunghissima stagione 2024. E sarà di nuovo un week-end atipico perché si disputerà anche la gara sprint, ragion per cui il programma verrà stravolto. L’altro motivo è chiaramente legato al fuso orario visto che sulla costa est statunitense ci sono ben sei ore in meno rispetto al fuso orario italiano. E quindi saranno tre grandi serate di Formula 1, da venerdì a domenica. Di seguito vi proponiamo il programma completo per non perdervi davvero nulla di questa tre giorni di emozioni.

LE CLASSIFICHE PILOTI E COSTRUTTORI AGGIORNATE

IL PROGRAMMA DEL GRAN PREMIO DI MIAMI

VENERDI 3 MAGGIO

Ore 18:30 – Prove libere

Ore 22:30 – Qualifiche Sprint

SABATO 4 MAGGIO

Ore 18:00 – Gara Sprint

Ore 22:00 – Qualifiche

DOMENICA 5 MAGGIO

Ore 22:00 – Gran Premio

GLI ORARI E DOVE VEDERLE IN TV

VENERDI 3 MAGGIO

18:30 – Prove Libere (Sky Sport F1)

22:30 – Qualifiche Sprint (Sky Sport F1)

SABATO 4 MAGGIO

18:00 – Gara Sprint (Sky Sport F1 e TV8)

22:00 – Qualifiche (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 23:30)

DOMENICA 5 MAGGIO

22:00 Gara (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 23:30)