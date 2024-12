Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Taranto-Catania, match valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. I padroni di casa sono reduci da tre ko consecutivi, e complice la penalizzazione di dieci punti giacciono sul fondo della classifica distanti dalle altre con soli tre punti. Andamento altalenante invece per gli etnei, che però con 25 punti si trovano a ridosso delle prime pur occupando la nona posizione.

SEGUI IL LIVE

RISULTATI E CLASSIFICA

Taranto-Catania: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.