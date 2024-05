Venezia-Campobasso in tv: programma, orario e diretta gara-1 semifinali playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Venezia-Campobasso, sfida valida come gara-1 delle semifinali playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Inizia la nuova fase della post season, dopo l’azione dei quarti di finale, dove le orogranata hanno confermato quanto di buono fatto vedere nella stagione regolare, eliminando Roma in due gare vinte anche con un margine ampio. Ha avuto bisogno di tre partite, invece, Campobasso, alle prese con l’equilibrato confronto con Sesto San Giovanni: la formazione molisana ha dimostrato grande carattere, reagendo alla sconfitta casalinga in gara-1 con due vittorie, prima in trasferta e poi nuovamente in casa, in una gara-3 dal basso punteggio ma molto combattuta. La palla a due è fissata per sabato 4 maggio, con orario ancora da definire. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Venezia-Campobasso, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.