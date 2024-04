Europei Rimini 2024 ginnastica artistica, finale a squadre maschile oggi in tv: canale, orari e streaming

Tutto pronto per la finale maschile a squadre senior degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica: ecco, di seguito, le informazioni per seguire la gara. Tocca ai seniores chiudere il programma maschile con la prova a squadre, in cui gli azzurri proveranno a chiudere in bellezza la rassegna continentale davanti al proprio pubblico. L’Italia, che schiera Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Matteo Levantesi e Marco Lodadio, inizia la finale agli anelli, per poi proseguire con volteggio, parallele pari, sbarra, corpo libero e cavallo con maniglie. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 15.30 di domenica 28 aprile alla Fiera di Rimini. Di seguito, il programma di giornata e tutte le informazioni per seguire la gara.

STREAMING E TV – La finale a squadre maschile degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica sono visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca e tutti i risultati al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.

10.00-12.30 Finale all-around juniores maschile

15.30-18.00 Finale a squadre seniores maschile