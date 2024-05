Europei Rimini 2024 ginnastica artistica, finale a squadre femminile oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la finale femminile a squadre senior degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica: ecco, di seguito, le informazioni per seguire la gara. Cala il sipario sulla rassegna continentale in Italia, tappa importante di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. A chiudere le danze è la final eight delle squadre senior, con le Fate pronte a dare il massimo spinte dal proprio pubblico per togliersi un’ultima soddisfazione in questo evento. La principale avversaria dell’Italia è la Gran Bretagna, ma nessuna nazionale parte battuta. Al via ci sono anche Francia, Romania, Spagna, Olanda, Germania e Svezia. Si preannuncia ancora una volta grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 15.00 di domenica 5 maggio alla Fiera di Rimini. Di seguito, il programma di giornata e tutte le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – La finale a squadre femminile seniores degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica sono visibili in diretta streaming gratuitamente (previa registrazione) su Eurovision Sport, oltre che in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca e tutti i risultati al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.

10.00-13.20 Finali di specialità juniores femminili

15.00-17.15 Finale a squadre seniores femminile