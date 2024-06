Errani/Paolini-Kostyuk/Ruse oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Errani/Paolini affronteranno Kostyuk/Ruse nella semifinale del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Jasmine non vuole fermarsi e cerca il bis: dopo il singolare, vuole conquistare anche l’atto conclusivo del torneo di doppio per rendere ancora più magiche queste due settimane francesi. Insieme a Sara Errani, con la quale ha trionfato a Roma ed è in piena corsa per le WTA Finals di fine anno, sfidano il tandem ucraino/rumeno formato da Marta Kostyuk e Elena Gabriela Ruse. Entrambe le coppie non hanno ancora perso un set durante il torneo, ma le avversarie dell’azzura hanno giocato una partita in meno, dato che nei quarti hanno sfruttato il forfait di Andreeva/Zvonareva.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Errani/Paolini e Kostyuk/Ruse scenderanno in campo oggi, venerdì 7 giugno, come 2°match dalle ore 12:00. La copertura televisiva del Roland Garros 2024 sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); live streaming dei due canali disponibile inoltre tramite le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn. Abbonarsi a Discovery+ rappresenta l’unico modo, invece, per seguire tutti gli incontri in diretta e non perdersi neanche un punto del torneo. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2024. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.