Errani-Noskova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Sara Errani affronterà Linda Noskova al primo turno di Wimbledon 2024, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Non è stata fortunata nel sorteggio la nostra veterana, protagonista di una prima parte di 2024 assolutamente positiva. Arriva a Wimbledon con l’aver messo anche nelle gambe qualche partita su erba, grazie alla semifinale nel WTA 125 di Gaiba, dove è stata rimontata dalla statunitense Pera. Noskova, però, è avversario di alto livello, seppure non abbia brillato in questa stagione erbivora: la sconfitta contro Jabeur a Berlino ci sta, un po’ meno quella contro Tomova a Bad Hamburg. Non ci sono precedenti tra le due.

Errani e Noskova scenderanno in campo lunedì 1 luglio come quarto match dalle ore 12:00 sul campo numero 4 (al termine di Bergs-Cazaux).

Disponibile anche lo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky), attraverso cui sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono l’evento sui campi londinesi. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e tanto altro ancora.