Regolamento Francia-Belgio: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Francia-Belgio, match valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, manifestazione continentale in corso di svolgimento in Germania. La squadra transalpina allenata da Didier Deschamps, dopo una fase a gironi per nulla esaltante, ha bisogno di fare una svolta al proprio cammino se vuole puntare alla vittoria del titolo. Adesso ogni errore potrebbe risultare decisivo in un senso o nell’altro per decretare la formazione che passerà il turno. Lukaku e compagni, dal loro canto, vogliono provare a mietere una vittima illustre per centrare i quarti di finale.

Regolamento Francia-Belgio

Il regolamento di Francia-Belgio prevede che, in caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari, le due squadre, disputino due tempi supplementare da quindici minuti ciascuno. Qualora la situazione di parità persistesse ulteriormente, l’esito della partita si andrebbe a decidere nella lotteria dei calci di rigore: cinque per parte e prosecuzione ad oltranza in caso di parità.