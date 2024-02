Errani-Maria in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Cluj-Napoca 2024

Sara Errani se la vedrà contro Tatjana Maria nel secondo turno del WTA 250 di Cluj-Napoca 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città rumena. Sfida tra due veterane del circuito, con Sara che prova a mettere punti in cascina per restare tra le prime 100. Certamente la forma fisica e mentale è buona, l’azzurra con Jasmine Paolini sta ottenendo ottimi risultati in doppio e questo la aiuta ad affrontare anche il singolo. Buona vittoria all’esordio sulla McNally, anche se non molto indicativa dato che la statunitense è appena rientrata sul circuito dopo uno stop di più di sei mesi a causa di un infortunio.

Errani e Maria scenderanno in campo giovedì 8 febbraio ad orario ancora da definire.