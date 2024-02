Sanremo 2024, a che ora canta Annalisa nella seconda serata? Orario preciso e come vederla in tv

A che ora canta Annalisa stasera nella seconda serata? Ecco l’orario preciso e come vedere in tv l’esibizione della cantante ligure nella seconda puntata del Festival di Sanremo 2024, quella di mercoledì 7 febbraio. Dopo la prima esibizione di ieri con Sinceramente, i fan e gli appassionati di musica aspettano con trepidazione il ritorno sul palco dell’Ariston di una delle papabili per la vittoria finale. A questo proposito, per seguire la performance di Annalisa bisognerà sintonizzarsi su Rai Uno con lo streaming su Rai Play: la cantante sarà la tredicesima a esibirsi, dunque in tarda serata: l’orario preciso in cui canterà è intorno alle 00.45 così come da scaletta ufficiale.