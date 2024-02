Serie B 2023/2024, Cosenza-Catanzaro slitta a domenica per motivi di ordine pubblico

Il derby di Calabria Cosenza-Catanzaro valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie B è stato posticipato a domenica 3 marzo alle ore 16:15. La partita – inizialmente prevista per sabato 2 marzo alle ore 16:15 – slitta per motivi di ordine pubblico, come si legge in un comunicato della Lega Serie B che ha preso atto della nota della Questura di Cosenza. La disputa, al sabato, della gara “creerebbe criticità per la gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché sui servizi di viabilità urbana”, si legge.