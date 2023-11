Entella-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni a data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Torres, match del Comunale di Chiavari valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine ligure, dopo un avvio di stagione estremamente difficoltoso, ha bisogno di rialzare la testa e questa potrebbe essere l’occasione migliore. La capolista, dal suo canto, vuole continuare a stupire e confermarsi al vertice della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 novembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

