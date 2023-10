F1 GP Brasile San Paolo 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si chiude il ventesimo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 ed è tutto pronto per la gara del GP del Brasile 2023 nello stato di San Paolo. Di seguito vi proponiamo tutte le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming della gara sul circuito di Brasilia, in cui per la terza volta negli ultimi quattro appuntamenti si è tenuta la sprint al sabato, ma la domenica come di consueto c’è la gara standard, che risentirà anche del fuso orario tra il Sud America e l’Italia.

La gara del Brasile si terrà alle ore 18 italiane di domenica 5 novembre: la diretta tv è disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno con streaming su Sky Go, oltre che su Now: anche su TV8 la gara sarà trasmessa in replica in differita, in chiaro al canale 8 del telecomando. Inoltre, Sportface.it al solito vi terrà informati con la diretta testuale della gara aggiornata in tempo reale, per non farvi perdere nemmeno un’emozione. Ecco allora il nostro riepilogo.

Domenica 5 novembre 2023

ore 18 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita anche in chiaro su TV8)