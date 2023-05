Roma-Salernitana oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Roma e Salernitana, valevole per la 36esima giornata della Serie A 2022/2023. Dopo il pareggio di Leverkusen che è valso il raggiungimento della finale di Europa, i giallorossi vogliono fare bene anche in campionato e vanno a caccia dei tre punti all’Olimpico. Impegno non semplice visto che arriva in visita la Salernitana, già aritmeticamente salva ma molto ostica. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma oggi, lunedì 22 maggio alle 18:30. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.