LIVE – Virtus Entella-Gubbio, ritorno primo turno: Playoff Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Tommaso de Laurentiis 86

Il Gubbio cercherà di difendere il vantaggio di 2-0 dell’andata contro la Virtus Entella nel match di ritorno del primo turno dei playoff di Serie C. Allo stadio “Comunale-Gastaldi” sono 2 i precedenti ufficiali fra le squadre: successo dei padroni di casa 4-0 nella C dell’anno scorso e pareggio 0-0 nella C di quest’anno. Ora a Chiavari si decide il passaggio del turno per continuare a sognare la Serie B. In caso di parità di punteggio, si qualificherà la squadra che avrà conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare avrà accesso al secondo turno la squadra “testa di serie”. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Virtus Entella-Gubbio (Ore 20:30)