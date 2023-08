Empoli-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Verona, match valido per la prima giornata della Serie A 2023/2024. Tutto pronto al Castellani per questo scontro che dà vita alla nuova stagione del campionato italiano, in campo ecco i toscani e gli scaligeri, formazioni che presumibilmente lotteranno per una salvezza agevole. Fischio d’inizio alle ore 18.30 di sabato 19 agosto, chi vincerà?

Empoli-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Fabio Bazzani.