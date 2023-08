L’Equipe: l’Al-Ahli punta Hakan Calhanoglu 

Dall’Arabia si pressa ancora per Marco Verratti, che non ha ancora sicura la destinazione: due i club sauditi su di lui, Al-Hilal e Al-Ahli. Quest’ultimo avrebbe addirittura trovato un accordo con l’italiano e spera di riuscire a fare altrettanto in fretta con il club parigino. A dirlo è L’Equipe. Anche Al-Hilal si era accordato con il centrocampista ma la loro offerta di 30 milioni di euro è stata ritenuta insufficiente dal PSG. Parallelamente, l’Al-Ahli, sta lavorando per portare ad Hakan Calhanoglu presso la loro corte, il club è infatti alla ricerca di un nuovo centrocampista.