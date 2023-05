Empoli-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Juventus, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Appena conosciuta la nuova penalizzazione in classifica per il caso plusvalenze, i bianconeri tornano in campo e si giocano le comunque residue chance di qualificazione alla Champions, per la quale intanto devono battere i toscani già salvi. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 22 maggio.

Empoli-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.