Empoli-Juventus, Allegri in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Massimiliano Allegri parlerà alla vigilia di Empoli-Juventus in conferenza stampa all’Allianz Stadium prima del match del Castellani: ecco le informazioni sulla diretta tv e streaming oggi in tv, l’orario e il canale di riferimento. Il tecnico bianconero presenterà i temi di una partita molto delicata visto il momento negativo della squadra: per seguire le sue parole bisognerà sintonizzarsi domenica 21 maggio alle ore 12 su JTV, visibile anche sulla piattaforma Dazn.

