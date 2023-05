Sentenza Juventus, Gravina: “Non faccio il giudice, non spetta a me”

A margine di un evento in svolgimento a Coverciano, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato la sentenza che riguarda da vicino la Juventus: “Il processo si svolgerà domani. Io sono il presidente di una federazione, non faccio il giudice, perciò lascio a coloro che giudici lo sono le valutazioni. Non spetta a me commentare né tantomeno giudicare“.

