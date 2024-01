Egitto-Ghana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Egitto-Ghana, match valevole la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. La Nazionale rappresentata da Mohamed Salah è tra le principali candidate al titolo e vuole confermare queste aspettative portando a casa una preziosa vittoria in ottica passaggio del turno. Il Ghana, dal suo canto, ha grandi ambizioni e vuole provare ad arrivare il più lontano possibile. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 18 alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

