Liga 2023/2024, incubo Siviglia: battuto in casa 3-2 dall’Alaves, finale folle

Altra serata da incubo per il Siviglia, che nell’anticipo della ventesima giornata della Liga 2023/2024 viene sconfitto per 3-2 in casa dall’Alaves. Partita folle al Ramon Sanchez-Pizjuan, con gli andalusi che sognano la grande rimonta per poi essere beffati al 90′ tra i fischi fragorosi del proprio pubblico. Una situazione davvero difficile, come testimonia la classifica: il Siviglia è infatti quintultimo con sedici punti, uno in più della terzultima e tutte le altre rivali nella zona salvezza hanno una partita in più da giocare. Non è quindi da escludere che i campioni dell’ultima Europa League nelle prossime ore si possano ritrovare all’interno della zona retrocessione. Grandi meriti comunque all’Alaves, che conquista tre punti pesantissimi salendo a quota 20 in classifica.

Il primo tempo si rivela davvero complicato per il Siviglia, che finisce sotto 2-0 a causa dei gol di Tenaglia al 26′ e Garcia al 40′. Nel secondo tempo la squadra allenata da Quique Sanchez Flores, arrivato meno di un mese fa sulla panchina andalusa, spinge con prepotenza alla ricerca della rimonta: obiettivo che sembra centrato grazie ai gol di Mir al 70′ e di Ocampos su rigore all’81’. Al 90′ però ecco la doccia gelata, con il gol di Duarte che regala il 3-2 e i tre punti all’Alaves. Nel lunghissimo recupero ci sono anche gli ultimi disperati assalti del Siviglia, tra i vari ci prova Suso ma il suo tiro termina di un soffio a lato dall’incrocio dei pali.