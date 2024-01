Dove vedere la Coppa d’Africa 2024 in tv: guida tv e dirette

Tutto pronto per la Coppa d’Africa, giunta alla 34esima edizione e al via da sabato 13 gennaio in Costa d’Avorio. Sarà proprio la nazionale di casa a disputare la partita inaugurale contro la Guinea-Bissau, dando quindi il via al percorso verso la finale di domenica 11 febbraio. Tanti i rappresentanti della Serie A impegnati nella rassegna continentale. A partire naturalmente da Victor Osimhen, passando per Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Evan Ndicka e molti altri. Gli occhi dell’Italia saranno quindi puntati sulla Costa d’Avorio e gli appassionati italiani potranno seguire la Coppa d’Africa interamente in chiaro su Sportitalia, visibile sul canale 60 o 560 del digitale terrestre. L’emittente trasmetterà in esclusiva in Italia tutte e 52 le gare della manifestazione, con approfondimenti e focus speciali dedicati naturalmente ai protagonisti della Serie A. Previsto anche lo streaming sul sito di Sportitalia e sull’app.