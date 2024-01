Napoli-Salernitana: problema muscolare per Cajuste, al suo posto entra Demme

Continuano i problemi a centrocampo per Mazzarri. Nel corso della sfida tra Napoli e Salernitana, Cajuste ha chiesto il cambio per un problema muscolare al flessore della gamba destra. Al suo posto ha fatto l’esordio in campionato Diego Demme, che in questa stagione aveva giocato solo in Coppa Italia contro il Frosinone. Problema muscolare che si aggiunge a quello di Zielinski, oggi in tribuna per un affaticamento.