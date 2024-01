Bob a 2, Coppa del Mondo 2023/2024: a St.Moritz vince Lochner su Friedrich, 8° Baumgartner

Johannes Lochner vince a St.Moritz nella tappa valida per la Coppa del Mondo di bob a 2 2023/2024. Terza vittoria stagionale per il tedesco, che chiude con un 2’10”74 che gli consente di bissare i successi di Yanqinq e Igls, replicando anche il trionfo proprio su questa pista nella scorsa stagione. Secondo posto per Friedrich, a 25 centesimi, e terzo per Vogt, a 55 centesimi. Quarto Friedli e quinto Cipulis. Primo degli azzurri Patrick Baumgartner, in 2’12”49 a 1.45 dalla testa.