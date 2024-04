Djokovic-Ruud in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Novak Djokovic sfiderà Casper Ruud nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Il serbo ha ritrovato una semifinale che a Montecarlo mancava da ben 9 anni, diventando il semifinalista più anziano nella storia del torneo, ma non ha convinto appieno. Dopo il match contro Musetti, anche contro De Minaur ha faticato, riuscendo comunque a chiudere in due set. Il margine d’errore sarà però ancora minore contro uno specialista della superficie come Ruud, che ha perso un solo set finora (contro Humbert) e rappresenta un avversario estremamente insidioso. Djokovic ha vinto tutti e 5 i precedenti, l’ultimo nella finale dello scorso Roland Garros, e partirà favorito; non si prospetta però una passeggiata di salute.

Djokovic e Ruud scenderanno in campo sabato 13 aprile sul Court Rainier III non prima delle ore 15:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match tra Djokovic e Ruud, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.