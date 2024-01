Djokovic-Fritz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Novak Djokovic se la vedrà contro Taylor Fritz nei quarti di finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Tutto facile negli ottavi per il numero uno del mondo, che ha strapazzato un esauso Mannarino dopo le fatiche della prima settimana. Vittoria in quattro set, invece, per lo statunitense che ha eliminato il finalista uscente del torneo Stefanos Tsitsipas. Almeno seguendo gli scontri diretti, difficile immaginare un Fritz che possa uscire vincitore da questo match. I due si sono infatti affrontati ben 8 volte ed è sempre stato il serbo ad imporsi, con un computo set che recita 18 a 2 in favore della prima testa di serie del tabellone. Proprio a Melbourne, Fritz riuscì a strappargi due set nel 2021, finendo comunque sconfitto in cinque nonostante un Djokovic condizionato dal famoso infortunio muscolare.

TABELLONE PRINCIPALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Djokovic e Fritz scenderanno in campo martedì 23 gennaio ad orario da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questa sfida, così come tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.