Djokovic-Dimitrov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Grigor Dimitrov nella finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, in programma dal 30 ottobre al 5 novembre. Si tratta della nona finale in carriera in questo torneo per il numero uno al mondo, che dopo Griekspoor e Rune in semifinale si è aggiudicato un’altra maratona ai danni di Rublev. Novak proverà a conquistare il settimo titolo qui a Bercy, mentre il bulgaro a distanza di più di sei anni torna a giocarsi una finale di questo livello. Nel 2017, la sua migliore stagione sul circuito, riuscì a conquistare il titolo a Cincinnati, ora ci riproverà nella capitale francese per concludere nel migliore dei modi una stagione che l’ha visto tornare nell’elité del tennis mondiale.

Djokovic e Dimitrov scenderanno in campo domenica 5 novembre alle ore 15:00.