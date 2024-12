La quindicesima giornata della Serie A 2024/25 si apre con i campioni in carica dell’Inter che ospitano il Parma, galvanizzato dalla bella vittoria interna contro la Lazio. Dopo il rinvio della gara contro la Fiorentina a causa del malore occorso ad Edoardo Bove, i nerazzurri tornano in campo con l’obiettivo di non perdere ulteriore terreno dal Napoli capolista, atteso dalla sfida proprio contro i biancocelesti. Subito dopo sarà tempo per la formazione di Inzaghi di pensare alla trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen, che potrebbe spingere il tecnico piacentino ad optare per qualche cambio. È ancora presto per parlare di diffidati, dal momento che servono quattro cartellini gialli per entrare in diffida e nessun giocatore della formazione di Simone Inzaghi si trova in questa condizione.

DIFFIDATI INTER-PARMA

INTER: nessuno

PARMA: nessuno