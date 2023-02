Diritti tv, Repubblica: “Rai in corsa per trasmettere la Champions”

di Redazione 77

La Rai entra nella corsa per trasmettere almeno una partita in chiaro di Champions League a settimana nel triennio 2024-2027. Lo riporta Repubblica, che fa il punto della situazione. La Uefa, in attesa delle trattative private, punta ad ottenere dal mercato italiano 300 milioni di euro a stagione. Sky resta la favorita, ma la tv pubblica potrebbe assicurarsi almeno una gara a settimana della coppa dalle grandi orecchie.