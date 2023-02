Empoli-Spezia, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Spezia, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Scontro salvezza soltanto per i liguri, visto che i toscani sono a ridosso della zona europea. Ma i tre punti sono fondamentali per entrambe le squadre, chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Carlo Castellani? Appuntamento fissato per le ore 15 di sabato 11 febbraio.

Empoli-Spezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Manuel Pasqual.