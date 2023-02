Sci alpino, Flury incredula per l’oro mondiale: “Sembra un sogno, non so cosa dire”

“Ancora non riesco a crederci, mi mancano le parole“. Questo il commento a caldo di Jasmine Flury, vincitrice della medaglia d’oro ai Mondiali di Courchevel/Meribel 2023 di sci alpino nella discesa libera. “Non capisco quello che sta succedendo, sembra un sogno. E’ un qualcosa di folle. Con Suter sul podio è addirittura più di un sogno” ha aggiunto la francese, che evidentemente non ha ancora metabolizzato il risultato.

Mastica amaro invece Nina Ortlieb, che nonostante un ottimo argento ha mancato l’appuntamento con il gradino più alto del podio per soli 4 centesimi: “Ci saranno altri Mondiali, spero di ottenere l’oro un giorno“. Infine, bronzo per l’elvetica Corinne Suter: “Nelle ultime settimana è stata dura perché mi veniva da pensare e ripensare. Non credevo di potercela fare, ho semplicemente cercato di dare il massimo“. A riportare le parole è il sito della FIS.