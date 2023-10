Diritti tv, De Siervo: “Da Dazn e Sky base di 900 milioni”

“La base è di 900 milioni di euro annui di cui 700 da Dazn e 200 da Sky per cinque anni. Inoltre, attraverso le revenue sharing con Dazn i ricavi per la Lega Serie A potrebbero anche superare di gran lunga quella del triennio precedente e raggiungere il miliardo di euro”. Lo ha rivelato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, in conferenza stampa al termine dell’assemblea dei club, dopo la fumata bianca per i diritti tv. L’assemblea ha accettato l’offerta delle due emittenti Dazn e Sky con 17 voti a favore, due contrari e un astenuto.