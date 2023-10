Scherma, fioretto azzurro in ritiro a Chianciano Terme. Il ct Cerioni: “Vogliamo dare continuità ai risultati”

In vista dei primi impegni della nuova stagione di Coppa del Mondo, la Nazionale Assoluta azzurra di fioretto maschile e femminile ha scelto il Palazzetto dello Sport di Chianciano per prepararsi. Per il gruppo capitanato dal ct Stefano Cerioni sono previsti due allenamenti collegiali ravvicinati che segnano anche l’inizio della volata finale per la Qualifica Olimpica ai Giochi di Parigi 2024. Sempre nella città Toscana, la scorsa settimana si è tenuto il ritiro del fioretto con ben 26 atleti impegnati. Dal 30 ottobre al 4 ottobre, invece, data del prossimo raduno, saranno 30 i fiorettisti protagonisti. Spiccano i nomi delle campionesse del mondo Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesco Palumbo, la campionessa europea Martina Batini, ma anche il quartetto maschile campione d’Europa composto da Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Alessio Foconi.

“Dopo un’intensa settimana di lavoro ci apprestiamo a viverne un’altra. A Chianciano Terme c’è la possibilità di lavorare in una struttura grande e accogliente, in condizioni ideali per proseguire il programma impostato. Ho voluto coinvolgere tanti giovani per allargare il gruppo, così da far fare loro esperienza ma anche aumentare l’intensità degli allenamenti fin da subito. Bisogna entrare in forma al più presto ed essere competitivi per dare seguito agli ottimi risultati conquistati in estate” ha dichiarato Cerioni. Il ct si è infine soffermato sui singoli: “Marini sta recuperando, ma ha bisogno ancora di un paio di settimane, mentre Bianchi è reduce da un’operazione al polso ma sarà pronto per Istanbul“.